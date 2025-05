Vinícius Júnior acabó El Clásico con esguince de tobillo

EFE

Vinícius Junior fue sustituido en el minuto 88 del clásico debido a un “esguince de tobillo”. El brasileño se fue del terreno de juego después de pedir el cambio, hablar con Carlo Ancelotti para mantenerse en el encuentro y volver a solicitar ser sustituido instantes después. Una situación que el técnico explicó tras el partido a la vez que defendió su poder de decisión.



En primera instancia fue Endrick el que se preparó para saltar al terreno de juego, pero cuando estaba listo, ‘Vini’ se acercó a su técnico y le pidió continuar en el partido, a pesar de estar visiblemente agotado y renqueante. El Barcelona tiene La Liga en sus manos y así lo celebró

No firmó su mejor partido Vinícius, pero aún así se fue con dos asistencias. Las dos a Kylian Mbappé, quien anotó un triplete.



El brasileño fue tratado y examinado del esguince de tobillo en el banquillo, pero serán sus sensaciones y futuras pruebas las que determinen el alcance de unas molestias que le apartaron de continuar en el encuentro, con una diferencia de un gol (4-3).



Unas molestias en el tobillo que desveló Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al encuentro, en la que, además, defendió el momento del cambio, negando que fuera ‘Vini’ el que tuviera el control y poder de decisión sobre el mismo.

El triplete más triste en la historia de Kylian Mbappé

“Él no ha hecho el cambio, lo he hecho yo”, dijo el técnico tajantemente al ser cuestionado sobre su decisión.



“Tenía un esguince de tobillo. Ha intentado seguir, pero le molestaba y he hecho el cambio”, completó.



Una sustitución por la que fue el canterano Víctor Muñoz quien entró en el terreno de juego y este tuvo el empate a cuatro en sus botas, pero erró el mano a mano con Szczesny.