Vinícius Jr. va paso a paso, pero Real Madrid correrá riesgos

Real Madrid regresará a la actividad en La Liga enfrentando a la Real Sociedad, un partido para el que Vinícius Jr. está descartado, el brasileño sigue al pie de la letra los planes de su rehabilitación y buscaría estar disponible el 24 de septiembre cuando el equipo blanco visite al Atlético de Madrid.

‘Vini’ sufrió la primera lesión muscular de su carrera y a su edad aún intentaría recortar plazos para jugar lo antes posible, sin embargo, la experiencia del cuerpo médico del conjunto ‘Merengue’ sería fundamental para mantener los plazos y que no exista la posibilidad de una recaída de mayor gravedad.

OK Diario apunta que en el seno de Real Madrid no descartan que el atacante “pueda jugar en el Metropolitano”, no lo haría como titular, pero reaparecería en el derbi siempre y cuando reciba el alta que no llegará hasta que los servicios médicos “estén seguros” de la recuperación total del ‘7’.

El diario digital señala que “las sensaciones son positivas” y que será Carlo Ancelotti quien tome la decisión si estima oportuna la presencia de Vinicís Jr. quien sí se perderá el debut del equipo blanco en la Champions League ante Union Berlin del 20 de septiembre.