Carlo Ancelotti, a la defensa de Vinícius Junior

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, reconoció que en los dos últimos partidos, ante Barcelona y Rayo, Vinícius Junior "ha estado un poco descolocado", pero defendió que "ha mejorado muchísimo su actitud" y que está "encantado" con el brasileño.



Aceptó de buen grado 'Carletto' el ofrecimiento de una leyenda del Barcelona como Carles Puyol, para mantener un diálogo con Vinícius que le ayude a estar centrado en el fútbol y olvidarse de polémicas, pero reconoció el técnico madridista que ve un cambio en su jugador.

"Si Puyol, que tiene mucha experiencia, quiere hablar con Vinícius, que lo haga personalmente. Creo que sigue marcando las diferencias, es lo que pensamos nosotros. Que tenga que mejorar su actitud en algunas circunstancias puede ser que sí pero pensamos también que ha mejorado muchísimo y lo sigue haciendo", defendió.



"Estamos encantados con él, con lo que hace en el campo que es jugar al fútbol e intentar hacer lo mejor. En los dos últimos partidos es verdad que ha estado un poco descolocado en algunos momentos, pero seguir diciendo que su actitud no es buena no es verdad, porque ha mejorado mucho respecto a los últimos años", añadió.



En clave brasileña y tras el primer partido sin gol del Real Madrid esta temporada, con el empate a cero frente al Rayo Vallecano, Ancelotti pidió paciencia convencido de que los goles de Vinícius y especialmente de Rodrygo Goes, acabarán llegando pronto.

"Tenemos que ser pacientes porque son momentos que pasan todos los delanteros. Hay momentos en los que la tocan y la meten, y otros que tiran muchas veces y no son efectivos", aseguró.



"Rodrygo es el jugador de LaLiga que más tira a portería, se mueve bien, a veces no es efectivo pero tenemos que ser pacientes porque el momento va a pasar como ha pasado con todos los delanteros", dijo.



Por último, felicitó a Endrick, delantero del Palmeiras que jugará la próxima temporada en el Real Madrid, por su primera convocatoria con la selección brasileña a sus 17 años.



"No me sorprende, está jugando muy bien", admitió. "En el equipo nacional tiene mucha competencia pero es un premio para un jugador joven que, en este momento, lo está haciendo muy bien en Brasil"