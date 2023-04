Vicente del Bosque respalda a Carlo Ancelotti

Vicente del Bosque, ex técnico de la Selección Española, aseguró que el rendimiento de Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, “es inmejorable” y que “vendrán otros", pero como lo ha hecho él "pocos lo harán”, apoyando así al italiano tras sus declaraciones en la rueda de prensa previa al Real Madrid vs Chelsea, donde quiso hacer hincapié en que no solo es un “gestor” en el equipo.

“Carlo está representando al Real Madrid de la mejor manera posible, tanto delante de un micrófono como en el campo”, aseguró Del Bosque en el acto de presentación de la campaña “¡Tú también puedes salvar una vida!”, en la nueva sede de la Federación de Futbol de Madrid:

“A mí me cae muy bien Ancelotti, no soy dudoso en ese sentido. Espero que esta noche el Real Madrid consiga un resultado favorable, para que podamos ir con más tranquilidad al partido de vuelta”.

“El Chelsea no está bien, pero sabemos qué ocurrió en la eliminatoria de Copa del Rey con una exhibición del Real Madrid y después el fin de semana perdió contra el Villarreal. Por tanto hay que tener cuidado”, expresó el exseleccionador.

José Antonio Camacho, exjugador y extécnico del cuadro 'Merengue', por su parte explicó a EFE que para él “es un buen gestor y también un buen entrenador”. A su vez añadió que “la gestión en un equipo es muy importante, siempre dependes de los resultados, cuando los resultados son buenos esta todo genial, pero cuando las cosas no van bien es otra historia”