¿Van a poner al Real Madrid como víctima ante Barcelona, en serio?

Poner al Real Madrid como vícitima en una final parece algo casi antifutbolístico y en cambio, Carlo Ancelotti cinfía en las posibilidades de su equipo para ser campeón en la Copa del Rey contra el Barcelona.

“Ellos parece que están mejor que nosotros, pero una final es una final. Algo imprevisible. Tratar al Real Madrid de víctima en una final me parece algo exagerado”, diji el italiano respecto al favoritismo del rival para sábado.

Amtes de dicho encuentro, el Real Madrid visitará en La Liga al Getafe, partido de vital importancia como lo es cada compromiso a estas alturas de la temporada.

“Todos sabemos cómo juega el Getafe. Un fútbol intenso y muy bien organizado. Con muchos duelos, un equipo fuerte, con una idea muy clara… Estamos listos y preparados porque cuando más se acerca el final de temporada más importantes son los partidos. Nos jugamos mucho y queremos seguir adelante”, señaló.

“El once de mañana será teniendo en cuenta el desgaste del domingo por la noche. Los jugadores han recuperado bastante bien, aunque algunos siguen un poco cansados", comentó 'Carletto', quien también criticó el horario nocturno para este encuentro de media semana.

“No me quejo de esto. Puede pasar. No se podía jugar el martes. Está bien porque tenemos tiempo suficiente para recuperar. Se podía hacer a una hora mejor y no a las 21:30 porque mucha gente está durmiendo, ojalá no duerman mis jugadores mañana”, declaró.

"La Luna de Miel sigue": Ancelotti

El entrenador del Real Madrid, volvió a responder preguntas sobre su futuro en el cargo, cuestionado tras la eliminación en cuartos de final de la Champions League, y se mostró “muy contento y muy feliz” a pesar de las críticas, a la vez que apuntó que su “luna de miel” con el club “sigue”.

“Estoy muy bien con el club. El club es consciente de que ha sido un año más complicado que el año pasado, porque fue muy raro hacer una temporada como la del año pasado. La luna de miel sigue. Estoy muy contento y muy feliz. Con mucha presión, pero eso siempre es así en este tramo de la temporada. Ves el éxito muy cerca y es normal que aumente el estrés y la presión, pero esto es gasolina para mí. No me molesta el estrés, me da más energía para pensar más las cosas”, dijo en la misma conferencia de prensa.

“No tengo ninguna revancha contra nadie. Me encanta este banquillo, en la primera etapa y en esta segunda. Y que esto pueda seguir lo más lejos posible. Y si algún día termina, agradecer y quitarme el sombrero ante este club”, dijo sobre su considera que merece continuar y terminar su contrato hasta 2026.

Por otro lado, el estratega de 65 años negó que su forma de gestionar el vestuario, con “mano izquierda”, o sea, sin tener un máxima dureza hacia los jugadores esté provocando intermitencia en los resultados.

“Siempre que hay problemas te hablan sobre tu mano izquierda; pasó en mi primera etapa. Intento manejar la relación con las personas por lo que soy. En una relación tienes que mostrar lo que eres. Esta temporada me he enfadado muchas veces, pero eso no significa tener mano dura. Mi carácter es el de ser una persona abierta y tener relaciones al mismo nivel, respetando y siendo respetado. ¿Por qué soy de mano izquierda? Porque nadie ha tenido relación conmigo siendo de mano derecha. Otros clubes me decían ‘tienes que usar el látigo’, pero no soy capaz; para mí, no es la manera”, explicó.