Una gris versión de Barcelona con 10 hombre mantiene el liderato de La Liga

Barcelona derrotó 1-0 a Valencia y presiona a Real Madrid que no puede fallar ante Betis

Barcelona se reencontró con la victoria y tiene 10 puntos de ventaja sobre Real Madrid, no lució y se notaron las bajas de Pedri, Gavi y Robert Lewandowski, ganó luego de un error de Valencia, pero sufrió después de fallar un penal y por la expulsión de Ronald Araujo a los 59 minutos, pero la mejor defensiva de La Liga apareció para evitar el empate del equipo ‘Che’ que está en problemas.

Valencia está en la zona roja y tiene la salvación a dos puntos, el descenso está cada vez más cerca y se juega la salvación cada 90 minutos, la actitud ha cambiado tras el cambio de entrenador, pero los resultados siguen siendo negativos y las luces rojas están prendidas.

No fue un buen partido para Barcelona que sí fue mejor que su rival, sin embargo, después del gol de Raphinha a los 15 minutos tras un error de Giorgi Mamardashvili se apagó, la posesión fue azulgrana y también las mejores opciones de cara al arco rival, pero arriba faltaba el goleador del campeonato.

Ferran Torres falló un penal a los 10 minutos de la segunda mitad y Ronald Araujo vio la cartulina roja a los 59 minutos, 15 minutos irreparables y que le daban una nueva oportunidad a los visitantes de ir por el triunfo y así fue, pero la defensa de Barcelona sostuvo el partido con su décimo octava portería a cero de la temporada.

El líder tiene 10 puntos de ventaja y obliga al Madrid a vencer a Betis para no dar carpetazo a La Liga, el conjunto ‘Blaugrana’ no deberá aflojar para asegurar el título lo antes posible y no dar chances a los ‘Merengues’ de acercarse.