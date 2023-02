Un nuevo escándalo 'ensucia' al Barcelona

Una investigación de la Fiscalía de Barcelona, por un presunto delito de corrupción entre particulares a una empresa de José María Enríquez Negreira, exárbitro y número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, por unos pagos de 1,4 millones por el FC Barcelona entre 2016 y 2018, señala a la entidad azulgrana.



La información ha sido desvelada por el programa 'Que t'hi jugues' de SER Catalunya, que informa de que la investigación se inicia a raíz de una inspección fiscal a DASNIL 95 SL por la tributación de los citados 1,4 millones de euros.

Según la mima información, el Barcelona pagó a la citada empresa 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 euros en 2017 y 318.200 euros en el año 2018, que es cuando se produjo el último pago, una fecha que coincide, según el programa radiofónico, con la constitución de un nuevo CTA y la salida de Enríquez Negreira del Comité.



En el club azulgrana ven una 'mano negra' en esta información y el presidente barcelonista, Joan Laporta, aseguró que "no es casualidad" que en momentos como los actuales "en los que el Barcelona va bien" aparezcan informaciones como las publicadas hoy.



"La noticia genera dudas y no es casualidad que salga ahora. Por parte del FC Barcelona, cualquier interpretación capciosa, tendenciosa y que insinúe cosas que no son, recibirá la respuesta adecuada del club y por lo tanto nos reservamos todas las acciones que sean necesarias para defender la honorabilidad y los intereses del FC Barcelona", dijo Laporta en unas declaraciones a los medios del club catalán.



El dirigente comentó que en el pasado el club había contratado los servicios de un consultor externo para realizar informes técnicos sobre jugadores de categorías inferiores del fútbol español y además, adicionalmente, este mismo consultor, realizaba asesoramiento arbitral.



"Todo ello es muy normal en los grandes clubes, como siempre se ha venido haciendo. De hecho, el asesoramiento arbitral lo tenemos hoy en día ya internalizado y dentro del organigrama está asignado al área de fútbol, con total normalidad", dijo Laporta, quien insistió en que este tipo de noticias "genera dudas" y que "no es casualidad que salgan ahora".



Según unas declaraciones del expresidente Josep Maria Bartomeu (2015-2020) a la SER, el Barcelona puso fin a los pagos por "una política de recorte de gastos" y desveló que los informes ya existían "por lo menos en 2003", cuando él llegó al club, y que se pagaron "de manera continuada" hasta 2018.

Esa misma versión es sostenida por miembros de la directiva de Sandro Rosell (2010-2014), según el mismo programa radiofónico, mientra que al expresidente Joan Gaspart (2000-2003) asegura que "no le constan" estos pagos.



Según la SER, la investigación de la Fiscalía está relacionada con una inspección de Hacienda por irregularidades en la tributación de los tres ejercicios mencionados.



Enríquez Negreira, en unas declaraciones a la citada emisora, ha asegurado que no existe documentación porque su trabajo consistía en asesorar verbalmente al club azulgrana, entre otras cuestiones, sobre cómo se debían comportarse los jugadores frente a cada árbitro y que nunca favoreció al Barça en ninguna decisión ni designación arbitral.



El CTA también ha emitido un comunicado al respecto en el que "lamenta los comportamientos que puedan ser susceptibles de atentar contra la ética del estamento" y recuerda que "ningún árbitro en activo o miembro de los órganos del CTA puede desarrollar labor alguna que sea susceptible de entrar en conflicto de intereses".



Además señala que "el señor Enríquez Negreira no forma parte de ninguna estructura federativa desde el cambio de gobierno llevado a cabo tras las elecciones de 2018" y se pone a disposición de la Justicia para "brindar su máxima colaboración en cualquier tipo de información que este Comité pueda aportar".