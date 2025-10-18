Triunfo del Barcelona con todo y sudor extra

Redacción FOX Deportes

El Barcelona sufrió más de la cuenta, pero terminó imponiéndose 2-1 al Girona en Montjuïc, gracias a un gol agónico de Ronald Araujo en tiempo de compensación.

El equipo de Hansi Flick dominó en varios periodos del partido, pero no logró reflejarlo en el marcador hasta el cierre. Con el triunfo, los azulgranas se mantienen en la pelea por la cima de La Liga. El estadio explotó de alivio tras un partido que rozó el drama.

El encuentro comenzó con un Barcelona intenso, que se fue al frente con gol de Pedri al 13', decidido a recuperar sensaciones tras semanas irregulares. Un tanto tempranero pareció encaminar la tarde, pero el Girona respondió con valentía y equilibrio.

Los visitantes aprovecharon los espacios a la espalda de la defensa culé y encontraron el empate por conducto de Axel Witsel al 20', que llenó de tensión las gradas. El primer tiempo terminó con un Barça frustrado y sin claridad.

En la segunda parte, el sufrimiento fue constante. El conjunto de Flick perdió el control del medio campo y permitió varias llegadas del Girona, que rozó el segundo gol. El técnico alemán protestó airadamente una decisión arbitral y terminó siendo expulsado, lo que añadió más nerviosismo. Con un jugador menos en el banquillo, el Barça buscó el triunfo con más ímpetu que orden.

Cuando el empate parecía inevitable, apareció Araujo como héroe. En el minuto 93, el uruguayo se elevó en el área y marcó de cabeza el 2-1 que desató la locura en Montjuïc. El Barcelona salvó tres puntos de oro en un duelo sufrido y lleno de tensión. La victoria llega justo antes del clásico contra el Real Madrid, un choque que definirá el rumbo inmediato del equipo.