Toni Kroos renovará con el Real Madrid

A falta de que el Real Madrid decida el momento de anunciar el acuerdo, Toni Kroos dejó clara su intención de aceptar la propuesta del club y renovar un año más su contrato, hasta el 30 de junio de 2024.

"Yo sólo puedo hablar de mi caso, no soy el presidente", respondió Kroos cuando le preguntaron por los jugadores del Real Madrid que terminan contrato a final de la presente temporada.

"He dicho hace unas semanas que todo va en buen camino, no es mi trabajo hacer nada oficial, es cosa del equipo, pero va muy bien. Ya no tengo que hablar más con el club, está todo claro", dijo con claridad sobre su decisión tras haber meditado la retirada, pero finalmente decantarse por seguir como mínimo hasta los 34 años.