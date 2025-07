Todo se destrabó y el Barcelona hará la gira por Japón y Corea del Sur

EFE

El Barcelona prevé volar este viernes sobre las 11:00 CET de la mañana a Japón para iniciar la gira de pretemporada, un día más tarde de lo previsto, y disputar el amistoso que tenía agendado para el domingo contra el Vissel Kobe nipón (12.00 CET), según confirmaron a EFE fuentes del club.



La expedición azulgrana debía partir este jueves por la mañana al país asiático, pero la entidad catalana emitió un comunicado el miércoles por la noche para anunciar la suspensión del viaje debido a "un incumplimiento contractual grave" por parte del promotor del partido.

La empresa organizadora de la gira del Barcelona por Japón y Corea del Sur, la surcoreana D-Drive, señaló en un escrito que todo había sido un "fraude intencionado" del Grupo Yasuda, patrocinador principal de la Real Sociedad y "coorganizador localmente en Japón", que había proporcionado "de forma reiterada documentos inválidos y falsificados", en vez de los fondos estipulados.



La situación se ha desbloqueado este jueves por la intervención de la compañía japonesa Rakuten, propietaria del Vissel Kobe y principal patrocinador del Barça entre 2017 y 2022, que se ofreció a aportar el dinero restante.

Una vez resuelta la cuestión económica, el Barcelona intentó organizar la salida del vuelo para la misma tarde del jueves en múltiples ocasiones, pero finalmente no pudo hacerlo por motivos logísticos.



Así pues, la previsión del club azulgrana es volar este viernes por la mañana a Japón para iniciar una gira en la que se medirá el domingo al Vissele Kobe (12.00 CET), y posteriormente jugará en Corea del Sur contra el Seoul (31 de julio, 13.00 CET) y el Daegu (4 de agosto, 13.00 CET), aunque todavía se desconoce la convocatoria.



El conjunto español se ejercitó este jueves por la mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con todos los jugadores disponibles, incluido el recién llegado Marcus Rashford, y los juveniles Diego Kochen, Guillermo Fernández, Toni Fernández, Jofre Torrents y Pedro Fernández 'Dro'.