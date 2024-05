Thibaut Courtois feliz de volver a sentirse el portero de Real Madrid

Thibaut Courtois, quien volvió a jugar este sábado 268 días después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y sufrir otra lesión en el menisco, se mostró “contento” de poder sentirse “portero otra vez” tras la victoria de Real Madrid ante Cádiz en el que se vio “bien” y listo por si le “necesitan” en lo que queda de temporada.

“Ha sido un día muy bonito para volver. Soñaba con poder regresar en casa. Una bonita victoria que empieza con esa parada con 0-0, de ahí sale el 1-0. Estoy contento de poder participar y sentirme portero otra vez después de tanto tiempo. Muy contento con la victoria y con la portería a cero. Es una victoria por una lucha de toda la temporada para volver a sentirse jugador del Real Madrid”, dijo en Realmadrid TV.

“Yo me he visto muy bien. Es acostumbrarse. El plan era jugar un amistoso en marzo, pero me rompí el menisco. No había hecho un partido once contra once en nueve meses. He leído bien el espacio; no se me ha olvidado (rie). En los pases largos sí que tienes que acostumbrarte un poco”, añadió.

“Al principio pensé que la temporada estaba perdida, pero me sentí muy bien y llegó lo del menisco y ahí volví a pensar que se había acabado. Pero estoy bien y aquí por si me necesitan”, señaló.

