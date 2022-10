Thibaut Courtois aceptó que Real Madrid no estuvo a la altura ante Girona

Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, aseguró tras empatar en casa frente al Girona y el pasado martes perder frente al Leipzig que “esta semana” no han “dado la talla” como debían, ya que les “faltó ritmo” en ambos encuentros.

💬 @thibautcourtois: "En la segunda parte, con el 1-0, piensas que vas a ganar. Pero luego ha llegado el penalti, desafortunadamente, y no pudimos reaccionar más."

“No creo que estemos pensando en el Mundial. Esta semana no hemos dado la talla como debíamos; nos faltó ritmo en los dos partidos”, dijo tras el empate.

“Pero también tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tuvimos algún contragolpe que no supimos concretar. Seguimos líderes, solos con un punto, y ahora toca ganar los dos partidos que quedan hasta el Mundial”, amplió.



“El Girona un equipo que juega bien e intenta alargar la posesión y en defensa se han metido atrás y nos costó crear peligro. No supimos meter gol en la primera parte y con el 1-0 piensas que vas a ganar, pero llega el penalti y no pudimos reaccionar más”, analizó.