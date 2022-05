Simeone alabó a Luis Suárez y Héctor Herrera en su despedida con Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone se deshizo en elogios para el mexicano Héctor Herrera y para el uruguayo Luis Suárez quienes se despidieron este domingo del Atletico de Madrid ante Sevilla y señaló que existe un “respeto absoluto” a los jugadores a los que desea “lo mejor”.

"Primero, quiero valorar el acto que les ha organizado el Atlético. Eso nos genera crecimiento. Se viene repitiendo en otras ocasiones con otros futbolistas y eso genera crecimiento como institución", dijo el entrenador.

Simeone señaló que ‘HH’ "no ha jugado lo que habría querido". "Ha tenido un respeto admirable", comentó. Y de Suárez, indicó: "Agradecimiento total porque vino a buscar seguir vigente ". "Nos ayudó y le ayudamos a conquistar la liga. Fue determinante por su jerarquía y contundencia de cara al gol y esta temporada, pese a no haber jugado todo lo que habría querido, sigue siendo el goleador. Desearle lo mejor a una excelente persona y futbolista".

Sobre el año del Atlético, el entrenador indicó que deberán hablar y mejorar cosas. "Tengo mucha autocrítica y muy claro en lo que he fallado", dijo. "Las excusas no sirven. Ha sido un año irregular. Todos tenemos responsabilidades en no haber llegado más lejos, más allá de haber cumplido el objetivo del club. Necesitamos hablar y mejorar en lo que creemos para seguir compitiendo bien. Nos acercamos al Madrid y también al Barcelona, pero también se acercan a nosotros otros, como el Betis, el Villarreal, el Sevilla", apuntó el técnico argentino.