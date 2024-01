Sergio Ramos pierde los papeles y se encara con un aficionado

El defensor del Sevilla Sergio Ramos se ha encarado este jueves, al término del encuentro perdido por su equipo ante el Athletic (0-2), con un aficionado que lo insultaba desde el graderío, al que ha pedido tener "un poco de respeto por la gente que está escuchando y al escudo".



El futbolista camero atendía a Dazn cuando un hincha airado lo acusó de estarse "cargando al Sevilla" tras proferir un grave insulto, lo que provocó su inmediata reacción.

"¡TEN UN POCO DE RESPETO! ¡RESPETA A LA GENTE!”



¡Qué enfado de Sergio Ramos!#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/n0T2aRNBEa — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2024

En su análisis de la derrota sevillista, Ramos dijo que "cuando no se gana, no se consigue el objetivo".

"Después de la victoria en Granada queríamos dar un paso adelante, pero no ha sido así. Era el primer partido en casa, era una oportunidad muy buena para dejarlo todo atrás. No ha sido así. Sabíamos que iba a ser un rival complicado, tiene muy definido su juego. La situación acaba siendo desesperante, pero no queda otra que dar la cara. Es un poco repetitivo el discurso, pero no hay otra", dijo.