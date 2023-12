Se tenía que decir y se dijo: Andriy Lunin es mejor que Kepa Arrizabalaga

Las estadísticas y la inteligencia artificial no mienten.

Cuando Thibaut Courtois se lesionó, el Real Madrid no se planteó a Andriy Lunin como una opción viable y, en cambio, fichó a Kepa Arrizabalaga, pero el destino le tenía preparada una oportunidad al ucraniano de mostrar su talento y vaya que la aprovechó.

Lunin, que llegó al cuadro ‘Merengue’ en 2018 y vivió una serie de cesiones (Leganés, Valladolid y Oviedo), se convirtió en el segundo portero del cuadro de la capital en la temporada 2020/21, pero en las primeras tres campañas solo tuvo actividad en 17 ocasiones, 8 de ellas porque Courtois tuvo problemas en la ciática y en un muslo.

Con lo que Carlo Ancelotti no contaba era con que Kepa sufriría un problema en el abductor que lo dejaría fuera de actividad durante seis partidos y Lunin entraría a escena. Para sorpresa de muchos, el ucraniano no defraudó, por el contrario, las estadísticas dicen que es mejor que el español.

El Real Madrid ha ganado el 83% de los partidos en los que ha alineado Lunin; con Kepa el porcentaje es de 70%.

El ucraniano ha hecho más salvadas, con 2.84 por partido, mientras que el español tiene 1.97. Además, Lunin salva un promedio de 1.35 disparos a quemarropa por encuentro, un 78% del total; Kepa, 0.63, 38%. La tendencia con tiros de larga distancia es similar. Andriy desvía 0.9 (42%); Arrizabalaga, 0.5 (40%).

En cuanto a goles concedidos en 90 minutos, el ucraniano registra 0.45; el español, 0.63. Mientras que, en salvamentos en goles esperados, Lunin registra 0.29; Kepa, 0.4.

La inteligencia artificial de Comparisonator favorece a Andriy en términos generales, con un puntaje de 97.12, contra 24.75 de Kepa. En defensa también supera al español con 12.98 vs -11.59; mismo caso que en pases, 3.33 vs -0.88. La única rúbrica en la que Arrizabalaga es mejor es en ataque: 2.54 vs 1.41.

Las preguntas que quedan en el aire son: ¿por qué Lunin volvió a la banca ante Union Berlin? y ¿volverá a la titularidad ante Villarreal?