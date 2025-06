Se estanca la llegada de Nico Williams al Barcelona

Héctor Cantú

Cuando todo parecía que la llegada de Nico Williams al Barcelona estaba prácticamente cerrada y que unas cuantas firmas llevarían al equipo catalán a arroparle, todo se trabó.

El Athletic Club se niega a hacerle la tarea fácil al equipo presidido por Joan Laporta y hará todo lo necesario para retener a uno de sus referentes actuales.

El diario Marca había adelantado que Nico aún no daba su ok definitivo al Barcelona, pues quería ciertas garantías para asegurar que no tendría problemas para ser inscrito de cara a la siguiente temporada.

El Barcelona ha respondido que es prioritario que el jugador pida su salida al Athletic Club para que la operación no tenga mayores complicaciones y no se pierda en el limbo como sucedió el año pasado.

El Athletic Club exige el pago de la cláusula que alcanza los 58 millones de euros más la compensación por impuestos, cifra que el Barcelona no tiene problema en solventar, según ha declarado su presidente Joan Laporta.

El plan del equipo culé era anunciar el fichaje de Nico Williams durante esta semana por lo que las próximas horas serán cruciales para conocer el destino del menor de los hermanos.