¿Ruptura en el vestidor? Sergi Roberto acalla los rumores

Las declaraciones de İlkay Gündogan tras la eliminación de la Champions League levantaron ámpula en el seno ‘Blaugrana’; Sergi Roberto ha salido a ‘calmar las aguas’.

El capitán del equipo concedió una entrevista a Futbol en Movistar Plus en la que abordó el tema:

“Ha sido todo más ruido externo que problema dentro del vestuario, nosotros estamos muy unidos. ‘Gundo’ al final un poco lo que hizo fue explicar lo que sucedió en el partido, pero sin ninguna intención de señalar a nadie”.

El Barcelona queda hundido en la Champions League otra vez

La polémica inició al término del encuentro, cuando el alemán analizó la eliminación y, en su análisis, hizo referencia a la jugada que resultó en la expulsión de Araujo, aunque no mencionó el nombre de su compañero: “Había que darle la oportunidad a nuestro portero de que nos salve. O incluso entregar el gol, porque quedar con 10 hombres tan temprano en el partido, te mata”.

Para finalizar con el tema, Sergi aseguró que no hay ruptura en el vestidor, que “se ha hablado por el ruido externo para aclarar que no hay ningún problema entre nadie (...) he leído que el equipo está dividido y mucho menos, estamos muy unidos”.