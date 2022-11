¿Regresará Lionel Messi al Barcelona? De esto depende

Javier Tebas, presidente de LaLiga, consideró que una posible vuelta de Messi al Barcelona dependerá de lo que cobre el futbolista argentino y que ahora mismo las cantidades que ingresa solo las puede pagar su actual club, el PSG.

"Depende de lo que cobre Messi. Primero que quiera salir del PSG, segundo que el PSG le deje salir y tercero de lo que gane Messi. Dependerá de esas circunstancias y si se reúnen las tres y es una cantidad asequible dentro del control económico se fichará", dijo.

"Pero dependerá de lo que gane Messi. Si es lo que ha ganado cuando se fue no, imposible. Solo puede jugar en el PSG con esas cantidades", antes de un acto donde recibió el premio como Ejecutivo del Año por parte de la revista Ejecutivos.

Sobre otras posibles incorporaciones del conjunto azulgrana, indicó: "Me remito a las palabras que dijo el vicepresidente económico en la asamblea de compromisarios cuando dijo que lo que tenían que hacer era disminuir la masa salarial. Si no, será difícil. Algo podrá incorporar pero no sé si lo que se habla. Oigo al presidente Laporta diciendo que un día incorpora y al siguiente no. No lo sé".

"Las normas son para todos y hay que cumplirlas. Nosotros no tenemos flexibilidad para unos y para otros no. Las normas son muy claras, no tienen interpretación y ellos lo saben. Con el Barcelona hablamos diariamente desde el departamento de control económico y saben lo que es y lo que hay, lo han sabido todo el verano y desde que están Joan Laporta y su equipo económico", aseguró.

Tebas profundizó en los cambios emprendidos en el control financiero: "Ahora el control es a dos temporadas porque si no puede ocurrir que alguien venda mucho activo, anticipe muchos ingresos y cubra la temporada pero la siguiente esté en una situación económica complicada. La norma aprobada por los clubes va en ese sentido".

El mandatario cree que las salidas de Busquets y Piqué ayudarían en ese sentido y descartó que las nuevas medidas tomadas se produzcan por los movimientos el pasado verano del Barcelona: "No sé ve motivada por los movimientos del Barcelona. La idea es el 40% y mirar dos temporadas y no solo una. No ha habido un cambio por el Barcelona, no es verdad. Lo que pasa es que vivimos en un país de mucho victimismo últimamente".