Real Madrid y Barcelona comienzan la pelea por La Liga

Real Madrid inició la temporada con un objetivo, recuperar el trono del futbol español que le arrebató Barcelona, el conjunto azulgrana defiende el título, pero los ‘Merengues’ lideran la tabla tras las primeras cuatro jornadas con paso perfecto a dos puntos de distancia con el campeón.

Hay mucha temporada por delante y nada se puede dar por definido, pero el primer corte de caja llega tras cuatro encuentros con la Fecha FIFA y en el balance general, el equipo blanco está por encima de Barcelona que debe mejorar como lo aseguró Xavi, pero que enlaza una racha de tres victorias consecutivas.

El Madrid no ha recibido gol en lo que va de la temporada, mientas que el cuadro catalán encajó cuatro y ese apunta a ser su dolor de cabeza, si el técnico no convierte su defensa en un muro los resultados se irán complicando y necesita bajar la cortina para no sortear puntos cada jornada.

Como cada temporada, por detrás aparece Atlético de Madrid que tiene un partido pendiente, sin embargo, ni ganando alcanza a sus vecinos de blanco, pero ser el equipo más ofensivo con 10 tantos es un mensaje de que estará esperando la falla para meterse a la pelea.