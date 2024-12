Real Madrid venció a Girona y tiene La Liga a tiro

Betis le dio una mano a Real Madrid que aprovechó el regalo para recortar distancias y volver a tener el liderato a su alcance, el equipo blanco superó 3-0 a Girona y se colocó a dos puntos de Barcelona con un partido menos, hay liga y la noche fue redonda al grado que Kylian Mbappé volvió a marcar.

El futbol no faltó y Girona lamentó la falta de contundencia porque por varios lapsos fue mejor que el conjunto ‘Merengue’ que si fue certero, los locales dominaron en el inicio presionando la salida y jugando en campo rival, pero no marcó y ante el Madrid no se puede fallar.

El equipo blanco despertó después de media hora y lo hizo avisando con un disparo de Brahim Díaz antes de que Jude Bellingham adelantara a los visitantes al 36. Fede Valverde robó un balón y Brahim fue a línea de fondo para mandar un balón al área que cayó en los pies del inglés que marcó el 1-0.

Jude Bellingham vivió una tarde agridulce ante Girona

Los ‘Merengues’ remataron el partido en la segunda mitad con goles de Arda Güler al 55 tras una jugada de tres toques en la que participaron Luka Modric y Bellingham, todo le salía a los visitantes y para ejemplo el gol de Mbappé que cerró la cuenta.

El francés que tenía una cuenta pendiente después de fallar dos penales consecutivos, lavó sus errores al 62 con un disparo cruzado para sellar el resultado dándole a Real Madrid otra inyección anímica para cerrar el 2024 a la caza a Barcelona.