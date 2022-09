Real Madrid sin Karim Benzema frente a Atlético en La Liga

Karim Benzema no llegó a tiempo para la cita en el derbi madrileño, no se recuperó de la lesión en la rodilla y no estará este domingo en el Metropolitano, el francés no realizó el último entrenamiento previo al duelo contra Atlético de Madrid y es la principal ausencia en la convocatoria que el club publicó.

Real Madrid perderá a su mejor futbolista en el duelo contra los ‘Colchoneros’ que intentarán terminar con el paso perfecto, el equipo blanco llega con cinco victorias consecutivas y volverá a ser Vinicius Jr. quien comande la ofensiva 'Merengue'.

El diario AS señala que Benzema “quería forzar” y estar en el derbi, sin embargo, en el club a todos niveles se ha priorizado la recuperación del delantero y la buena noticia para Carlo Ancelotti es la vuelta de Eder Militao quien sí está en la lista de convocados luego de ir recuperándose a lo largo de la semana.

Se espera que el atacante francés se recupere durante el parón por la Fecha FIFA de los próximos días y podría estar disponible para el duelo de la próxima jornada cuando Real Madrid reciba a Osasuna.