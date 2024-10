Real Madrid sigue buscándole lo positivo a su última derrota

El técnico del Real Madrid, Carlo Anclotti, sigue buscándole lo positivo a la derrota que sufrió su equipo en la Champions League contra Lille, el primer descalabro del conjunto blanco luego de 258 días.

“Cada uno puede opinar lo que quiera. La crítica por lo visto el miércoles es correcta, pero no cambia nada. A veces hay momentos en los que tienes que reconectar y hacerlo pronto. A ninguno de nosotros nos gusta perder. Hemos tenido una racha larga y te puedes creer invencible y a veces una derrota te reconecta con la realidad”, dijo el italiano en conferencia de prensa.

"Tenemos que hacerlo mejor. No estamos a la altura, pero nos falta poco. Tenemos a jugadores que no han llegado a su mejor nivel y tenemos que ser pacientes en este sentido; no estamos donde queremos estar, pero no estamos lejos. Nos falta un poco de intensidad, circulación de balón… es ahí donde tenemos que mejorar”, añadió.

Ancelotti insistió en su idea de que la derrota puede venir bien para la reacción de su equipo, que actualmente marcha en segundo lugar de La Liga de España con 18 puntos, tres menos que el líder Barcelona.

“La derrota puede ser una buena oportunidad si reaccionas. Me ha gustado la reacción del equipo. Dimos todo al final del partido y competimos hasta el final. La reacción fue buena y estamos más fuertes que nunca”, aseguró.

“La última derrota vino bien y si pasa lo mismo veremos. En la Liga seguimos imbatidos desde hace mucho tiempo y hay que seguir esta racha. Los más tristes somos nosotros y vamos a buscar soluciones”, continuó.

De cualquier manera, Ancelotti está “bastante acostumbrado” a las críticas, por eso no le preocupan y confía en la calidad de su plantilla y considera que sigue teniendo un medio campo fuerte pese al retiro de Tonio Kroos.

“No creo que falte un jugador de toque. Lo tienen Modric, Camavinga, Bellingham… Tchouaméni es fundamental en el aspecto defensivo para nosotros… Tenemos mucha variedad. No estamos mostrando toda nuestra calidad, pero no nos falta nada”, comentó.

El Real Madrid buscará desquitarse de la derrota el sábado 5 de octubre ante Villarreal.