Real Madrid rescató el empate ante Elche en La Liga

Oscar Sandoval

Elche tuvo sobre la lona a Real Madrid, pero no lo liquidó, lo dejó vivir y como en otras muchas ocasiones, el equipo blanco remontó en dos ocasiones para sumar un punto que lo mantiene como líder, aunque la diferencia con Barcelona es mínima.

El conjunto ‘Merengue’ pasó en falso por segunda jornada consecutiva y perdió dos puntos luego de un partido sin lucidez que de no ser por Thibaut Courtois el resultado pudo ser diferente y lo que debe preocupar a Xabi Alonso es la imagen porque por momentos, el rival lo superó.

Courtois se lució en la portería del equipo blanco y atajó dos disparos que frustraron a Elche que encontró su recompensa al inicio de la segunda mitad con un tanto de Febas, la reacción tardó en llegar y no fue por el buen juego de conjunto, sino con un remate de Dean Huijsen tras un córner al 78.

Los locales se volvieron a adelantar en el marcador con un tanto de Álvaro a los 84 minutos que parecía ser definitivo, sin embargo, el Madrid se volcó sobre la portería de Iñaki Peña y marcó el 2-2 a tres minutos del final con un tanto de Jude Bellingham.

Real Madrid rescató un punto después de un partido alejado de una buena versión y necesitará reencontrarse con la victoria en la próxima jornada porque Barcelona presiona de cerca.