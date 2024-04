Real Madrid por el invicto esta temporada ante Barcelona y a cerrar La Liga

Real Madrid recibe a Barcelona en el tercer clásico de la temporada con el que puede sentenciar La Liga, un triunfo del equipo blanco aumentaría su ventaja a 11 puntos y dejaría el título en el bolsillo, para los azulgrana no hay mañana, si no ganan en el Santiago Bernabéu perderán la corona del fútbol español y podría ser una semana fatídica.

El Clásico se roba la atención del fútbol europeo, no solo por el duelo entre los dos equipos más importantes de España, si no por lo que está en juego que es el título y el orgullo. Barcelona llega herido tras la eliminación en la Champions League y no puede pensar en otra cosa que no sea cortar la racha de tres partidos sin ganar ante el conjunto 'Merengue'.

Real Madrid suma dos victorias al hilo en los enfrentamientos de esta temporada, derrotó a Barcelona en Montjuïc y repitió la dosis en la final de la Supercopa de España con una goleada de 4-1 que dejó una espina clavada, es momento de revertir la situación y conseguir un triunfo que termine con la racha negativa.

Xavi se despedirá de El Clásico e intentará hacerlo con una victoria que iguale las cinco derrotas que ha sufrido a manos del Real Madrid que de ganar podrá comenzar a soñar con el doblete.