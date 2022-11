Real Madrid perdió el invicto y el liderato de La Liga ante Rayo Vallecano

Rayo Vallecano terminó con el invicto de Real Madrid en La Liga después de 13 jornadas, el conjunto de Vallecas hizo un trabajo ejemplar ante un desconocido equipo blanco que careció de intensidad e ideas, los locales aguantaron el intercambio de golpes y consiguieron el triunfo en la segunda mitad.

Real Madrid se cayó de la cima del futbol español en el momento menos indicado, cuando el parón por la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, perdió por primera vez en la temporada y su bajo rendimiento ante el ‘Rayito’ que hizo un juego perfecto es de preocupar.

Vallecas no olvidará esta noche, fue una fantasía de principio a fin y por primera vez en los últimos 45 años celebró tres goles al conjunto ‘Merengue’, el partido no pudo comenzar mejor para los locales tras el tanto de Santi Comesaña quien abrió el marcador a los cinco minutos y no fue goleada en media hora porque Thibaut Courtois la evitó con tres atajadones.

Los visitantes no se exigieron, jugaron con precaución y en cuatro minutos le dieron vuelta al resultado con una efectividad soberbia, dos disparos entre los tres postes y dos goles, el primero de ellos de Luka Modric desde los 11 pasos y el 2-0 obra de Eder Militao con un remate de cabeza al 41.

El castigo era mucho para el Rayo que había realizado una primera parte ejemplar, sin embargo, reaccionó de inmediato y Álvaro García igualó los cartones antes del descanso para mantener la ilusión de Vallecas intacta.

Los locales sufrieron para conseguir la ventaja y el VAR les dio una segunda oportunidad, una mano de Dani Carvajal fue cobrada como penal, Oscar Trejo falló la pena máxima, pero el mismo defensor invadió el área al momento del cobro y Trejo no falló en la segunda para desatar la locura en Vallecas.