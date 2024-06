Real Madrid estrena uniforme, pero el de Kylian Mbappé no está disponible

La nueva camiseta no se puede comprar en la tienda en línea con el apellido del francés

Real Madrid presentó a través de sus redes sociales la nueva camiseta de la temporada 2024/25, el modelo “hace referencia al ADN” del club y ya está a la venta en la tienda en línea, sin embargo, los aficionados que la quieran con el nombre y número de Kylian Mbappé deberán esperar.

👑 Donde nacen las leyendas. 👑

⚪ Ya está aquí la nueva primera equipación Real Madrid 24/25.

👉 @adidasfootball pic.twitter.com/YnptMF2rqf — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 5, 2024

Mbappé es el fichaje estrella del equipo blanco para el próximo curso y este miércoles llegó para muchos el día más esperado, la presentación del nuevo uniforme y la posibilidad de adquirir la camiseta con el nombre del francés en la espalda tras siete años de espera, pero eso todavía no se puede realizar.

El conjunto ‘Merengue’ anunció su fichaje el pasado lunes, pero no lo presentó por la cercanía de la Eurocopa, su puesta de largo en el Santiago Bernabéu será tras el torneo y de momento, no queda más que aguardar por la camiseta del delantero porque no está a la venta.

En la tienda en línea, al seleccionar la opción de comprar el jersey con el nombre de un futbolista no está disponible el de Mbappé y por separado en “personalizar”, está bloqueado el nombre del atacante de 25 años.

“El nombre y el número de este jugador no están disponibles para su personalización en este momento. Por favor, ¡permanece atento a las actualizaciones!”, es el mensaje que aparece en la página oficial del conjunto ‘Merengue’ que deberá estar preparado para la demanda cuando revele el número del francés.