Real Madrid enfrentará El Clásico sin Thibaut Courtois y Rodrygo

La intensidad del duelo contra Borussia Dortmund le pasó factura a dos jugadores de Real Madrid, Rodrygo salió de cambio a los 85 minutos, pero no es el único futbolista que sufrió daños, ya que Thibaut Courtois se perderá El Clásico por una lesión muscular confirmada por el club.

Rodrygo fue el primero en encender el estado de alerta en el equipo blanco, los pronósticos no son los mejores tras la victoria en la Champions League y a pesar de que el club no ha hecho oficial su baja para enfrentar a Barcelona todo indica que no estará presente en el Santiago Bernabéu.

El brasileño se realizará nuevos exámenes médicos, pero las sensaciones no son buenas y Marca apunta que “la primera valoración confirma la lesión en los isquios de la pierna izquierda”, aunque será la resonancia magnética la que revelará el alcance exacto de la rotura.

De quien sí hay parte médico es de Thibaut Courtois quien sufre “una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda”, confirmada por el conjunto ‘Merengue’ que enfrentará a Barcelona con Andriy Lunin bajo los tres postes.