Real Madrid empató con Betis en la despedida de Toni Kroos

Toni Kroos cerró su ciclo con Real Madrid en La Liga y fue el protagonista en el empate contra Betis, antes del partido un ‘Tifo’ con la imagen del alemán y el mensaje “Gracias, Leyenda” lució en el fondo sur del Santiago Bernabéu que a partir de ahora cuenta los días para disputar la final de la Champions League.

La última jornada del futbol español fue la primera prueba del Madrid de cara al enfrentamiento contra Borussia Dortmund del próximo sábado en Wembley, el examen de Carlo Ancelotti lo aprobaron todos los futbolistas del equipo blanco a pesar de jugar sin arriesgarse en lo más mínimo.

El partido no definía nada ni para el conjunto ‘Merengue’, ni para Betis que pudo salir con los tres puntos de no ser por el VAR que anuló un gol de Johnny Cardoso a los 42 minutos por un fuera de lugar de Marc Roca, no apareció la mejor versión del Madrid y sin nada en juego se convirtió en amistoso.

El Bernabéu se rindió a Kroos y aplaudió al mediocampista en cada balón parado, cada tiro de esquina era la mejor ocasión para rendir tributo a un futbolista histórico del club, pero la ovación general apareció sobre los 86 minutos cuando Ancelotti lo retiró del terreno de juego.

El marcador no se movió y Real Madrid terminó la temporada con una racha de 31 partidos sin perder en La Liga para colocarle la cereza al pastel del título 36.