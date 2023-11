Real Madrid descarta fichajes en invierno: "No los necesitamos"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, descartó un fichaje en el mercado invernal, aunque mucho se ha hablado de la necesidad de un nueve de área.

"No lo necesitamos, seguimos así y hay que tener en cuenta que la segunda parte de la temporada volverán Courtois y Militao. En invierno no vamos a hacer nada", sentenció el estratega, quien con esto desecha toda posibilidad de que pueda llegar Santiago Giménez y otro jugador.

De cara al duelo por la Champions League ante el Braga, Ancelotti dijo que prefiere ganar sobre todas las cosas y aseguró que siente el cariño de la afición del Real Madrid.

"Ganar", respondió cuando se le pidió que eligiera entre ganar o jugar bien. "Porque es el único método que el entrenador tiene para ser evaluado. Si ganamos, soy bueno; si empatamos, soy malo. Me quedo con que ganar es el único método de un entrenador para ser evaluado".

"De verdad me siento muy querido por la afición. Me da mucho cariño el aficionado del Real Madrid en la calle y en el Santiago Bernabéu, por no hablar del club, que me lo muestra todos los días. La crítica no la siento, me encuentro muy cómodo", agregó.

Jude Bellingham convocado para la Champions League con Real Madrid El inglés entrenó con dolores, pero está disponible ante Braga

El estratega marcó como objetivo ganar el cuarto partido de la temporada en la Champions League, pues contiuar con ese paso perfecto le daría al equipo la clasificación matemática a octavos de final a dos fechas de que cierre la fase de grupos.

"Es importante lograr cuatro victorias en cuatro partidos. Es un partido que hay que pelear. Hace poco jugamos ante el Braga, nos conocemos bien, es buen equipo y viene al Bernabéu a sumar puntos. Tenemos que dar lo máximo", avisó.

Para lograrlo, el conjunto 'merengue' debe mejorar su eficacia frente al arco, pero en realidad a Ancelotti no le preocupa la cuota de goles de su equipo, pues la mejora en defensa le ha permitido tener más tranquilidad para resolver los partidos.

"Es complicado decir cuántos goles hay que marcar para ganar. El que menos encaja más posibilidades tiene de ganar. De media conmigo en el Real Madrid hemos marcado dos por partido. Ahora no controlo la estadística pero en la primera parte de la temporada hemos marcado más de dos por partido. A nivel defensivo el equipo ha mejorado mucho esta temporada, hemos dejado muchas veces la portería a cero y eso es suficiente para decir que no necesitamos marcar demasiados goles", analizó.