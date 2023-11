Real Madrid confía que no habrá insultos racistas para Vinícius Junior

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, confía en que los aficionados del Valencia se comportarán en el próximo partido en el Santiago Benabéu y que no se repetirán los insultos racistas contra Vinícius.

“Los aficionados que vengan aquí tienen que venir con la máxima tranquilidad, disfrutar del partido, que va a ser bonito. Van a jugar dos equipos que juegan un futbol intenso y los aficionados al Valencia que vengan al estadio lo harán sin problema y con máxima tranquilidad”, dijo en rueda de prensa.

Además, el italiano declaró que en el vestuario no hablan de la polémica de la pasada temporada en Mestalla, donde se suscitaron esta expresiones discriminatorias.

“No hemos hablado de este tema. Solo hemos hablado del Valencia, que es un buen equipo, con intensidad; solo hemos hablado de esto. Mañana vamos a intentar hacer un partido en lo mejor de nuestras posibilidades”, comentó.

Ancelotti descartó tener “envidia” por ver cómo renuevan jugadores como los brasileños Vinícius y Rodrygo, el francés Eduardo Camavinga y el urguuayo Fede Valverde, mientras que su contrato finaliza al acabar la temporada.

“Envidia de que renueven los jugadores del Real Madrid no tengo. De no verme en esa foto, tampoco. Como he dicho, tenemos tiempo para hacer esto. Estoy muy contento. El futuro de este club está escrito con estos jugadores. Hay presente y futuro con los jugadores jóvenes que tenemos, y que renuevan porque les gusta mucho estar aquí”, dijo.