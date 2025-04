"Real Madrid amenaza, presiona y castiga", lo dice el mismo presidente de La Liga

Redacción FOX Deportes

En La Liga de España ven al Real Madrid como un equipo que "amenaza, presiona y castiga", que además quiere tener "su futbol". Así se fuertes fueron las declaraciones del presidente de la organización Javier Tebas.

El presidente de La Liga reaccionó a la negativa del Real Madrid a participar en la rueda de prensa y entrenamiento oficiales y en la cena previa a la final de la Copa del Rey de futbol, luego de la molestia del club por las declaraciones (entre lágrimas) de los árbitros del encuentro, y aseguró que el conjunto blanco "no protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga..." y que "no quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol".

"Esto no es fútbol, es control de poder. No le gusta Tebas porque no hace lo que él quiere. No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere. No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere. No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él quiere. No quieren que se avance en la reforma arbitral porque no es la que él quiere", comienza la publicación de Tebas.

❌ No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 25, 2025

"Y ahora, tras las declaraciones de los árbitros —hartos del acoso constante desde Real Madrid TV—, responde como sabe: Suspende la rueda de prensa. Se salta el entrenamiento en La Cartuja. Desprecia los actos oficiales de la final de Copa. Filtra que no se va a presentar en la final de la Copa. Qué piel tan fina. No protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga. No quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol", continúa.

"Y lo más grave no es que lo intente. Lo grave es que muchos lo permiten, lo consienten y le ayudan", concluye un Javier Tebas que ha sido muy crítico durante los últimos años con el Real Madrid y con su presidente, Florentino Pérez.

La publicación de Tebas en redes sociales llega después de que el Real Madrid denunciara lo que considera una "clara animadversión y hostilidad" de los árbitros hacia el club en un comunicado publicado en sus medios oficiales, todo esto unas horas antes de jugar la final de la Copa del Rey ante Barcelona.