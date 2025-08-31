Rayo Vallecano detuvo el paso perfecto de Barcelona en La Liga

Oscar Sandoval

Rayo Vallecano y Barcelona empataron a un gol en un partido que pudo llevarse cualquiera, los locales se quedaron cerca de dar la campanada ante el campeón al que salvó Joan García quien fue la figura del conjunto azulgrana en la segunda mitad. Final pic.twitter.com/RaCQBISyRa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2025

Vallecas sigue siendo un terreno complicado para Barcelona que enfrentó a un equipo aguerrido que peleó hasta el final por los tres puntos, el ‘Rayito’ no se hizo menos y compitió contra los visitantes que regresaron a casa con insatisfacción por el resultado.

La primera mitad fue un ida y vuelta constante, con los dos equipos intentando ser protagonistas y Joan García apareció por primera vez para atajar un mano a mano con Ratiu a los 12 minutos, pero todo cambió con una jugada individual de Lamine Yamal dentro del área que terminó en un penal, una falta que no pudo revisar el VAR y que dejó dudas para algunos.

Lamine Yamal sigue en plan intratable en La Liga

El juvenil tomó la responsabilidad, engañó a Augusto Batalla y marcó el 1-0 a los 40 minutos. Los locales no se vinieron abajo, mantuvieron la idea inicial y la dinámica, logrando reponerse en una segunda parte en la que superaron a los ‘Culés’ y merecieron más.

Rayo salió con mayor decisión tras el medio tiempo y comenzó a jugar en campo de Barcelona, fue sumando ocasiones de gol y llegadas a portería venciendo a Joan García a los 67 minutos con una volea de Fran Pérez en un tiro de esquina.

¡FINAAAAL DEL PARTIDO! (1-1)



➕1⃣ en un partidazo en Vallecas.



⚽️ Lamine Yamal (40’) y Fran Pérez (67’) autores de los goles.#RayoBarça #VamosRayo pic.twitter.com/FZI0tyjDhE — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) August 31, 2025

Los locales ganaron en confianza con el empate y tuvieron oportunidades de gol minutos después, pero Ratiu y Jorge de Frutos no pudieron consumar la remontada, el segundo erró un mano a mano contra el portero que tuvo su primera gran actuación con la camiseta de Barcelona.

Primer paso en falso del campeón que quedó dos puntos por debajo de Real Madrid y Athletic de Bilbao que se fueron a la Fecha FIFA con tres triunfos en tres partidos y como líderes de La Liga.