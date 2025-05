Raúl deja al Real Madrid y está listo para entrenar en primera división

EFE

Raúl González Blanco, quien este la decisión de abandonar su cargo de entrenador del Real Madrid, aseguró en un comunicado en sus redes sociales que “abre una nueva etapa” como técnico “fuera” del club aunque “con el convencimiento” de que “algún día volverá a la que “siempre” es su “casa”.

“En el día de hoy he comunicado al Real Madrid mi decisión de dar por finalizada mi etapa al servicio del club. Han sido siete temporadas en las que he disfrutado de la gran pasión que tengo desde niño por el futbol. Estoy seguro de que estos años me han hecho crecer como profesional y como persona”, inició el comunicado en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Un Raúl que dedicó gran parte de su texto a ponderar su etapa como entrenador en el futbol formativo del Real Madrid, al que llegó en 2018 para entrenar al Cadete B y al Juvenil B. Posteriormente, en 2020, entrenó al Juvenil A, llegando a ganar la que es, hasta la fecha, la única Liga de Campeones Juvenil. Tras este éxito, durante las últimas seis temporadas, fue el primer entrenador del RM Castilla.

“Agradezco al club de mi vida la oportunidad que me ha dado en todos estos años. Y quiero dar las gracias a todos los empleados en esta casa y a todos los que forman parte del Real Madrid, porque todos los me han brindado su apoyo y su cariño, y me han ayudado a llevar a cabo una de las ocupaciones más bonitas de este deporte: compartir con los más jóvenes la experiencia y los conocimientos adquiridos para verlos crecer como personas y deportistas”, señaló.

“Disfrutaré con orgullo de los éxitos que alcancen cada uno de los chicos a los que he entrenado y todos ellos se llevan mi cariño y mi agradecimiento por lo que han dado”, completó el legendario exjugador del Real Madrid.

Por último, insistió en un mensaje que ya lanzó en su última rueda de prensa hace dos semanas, en la que aseguró “estar preparado para cualquier reto”. Y este martes hizo oficial su deseo de ejercer como entrenador fuera del Real Madrid.

“Se abre una nueva etapa en mi vida como entrenador fuera de este club y con el convencimiento de que algún día volveré a la que siempre es mi casa”, concluyó.