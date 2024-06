Pep Guardiola cierra la puerta a dirigir al Barcelona

La historia de que Pep Guardiola vuelva al banquillo del Barcelona ha quedado totalmente enterrada ante la llegada de Hansi Flick como sucesor de Xavi Hernández.

Ha sido el propio Guardiola el que ha puesto punto final a la historia que le recolocaba en el cuadro blaugrana como posible ‘bombero’ si las cosas no vuelven a tener el éxito esperado.

“Yo estoy en Manchester y no en el Barcelona, por lo que no puedo hablar de ese proceso. Lo que ha pasado con Xavi Hernández no es culpa mía. Esa puerta ya está totalmente cerrada, somos mayores”, detalló durante su presencia ante la prensa en un torneo de golf al que fue invitado.

En la misma participación, Pep Guardiola aseguró que él tiene una buena relación con Xavi Hernández y que no tuvo nada que ver con la salida de Hernández, decisión que se tomó desde la dirigencia del club.

Pep Guardiola también adelantó que en la situación de los refuerzos serán ambos equipos y las dirigencias de los clubes los que tomen las decisiones pertinente de cara al futuro inmediato.

“Se tendrán que sentar los dos clubes, City y Barça, y buscar lo mejor para todos. Si no hay acuerdo pues Joao deberá volver con nosotros y si se ponen de acuerdo pues se quedará en Barcelona". Sobre Bernardo Silva, no hemos recibido ninguna llamada del Barcelona”, sentenció.