Pedri, el futbolista que no le teme a las lesiones

Para Pedri la peor etapa de su carrera, frenada en seco por lesiones musculares que lo han llevado al límite en el factor psicológico y el físico, está enterrada. No quiere oír hablar de ellas y prefiere mirar al presente con esperanza. Sin miedo a nada, jugando sin ningún tipo de ataduras y con la soltura con la que siempre lo hizo cuando se enfundó la Roja.



"Las lesiones son lo peor del fútbol porque te aleja de lo que más quieres", afirmó. Y lo que más quiere el centrocampista canario del Barcelona es a la pelota. Sabe que ahondar en lo vivido, en los malos momentos, no le ayuda. Su mensaje va por otro lado cada vez que es preguntado por ello.

Pedri se roba la noche en el adiós del Barcelona

"Tiene más miedo muchas veces la prensa, que lo dice todo el rato, que yo dentro del campo, donde no tengo ningún miedo, intento jugar y disfrutar sobre todo", aseguró el día que salió a atender a los medios de comunicación en Donaueschingen, hastiado de ser preguntado desde hace meses por lesiones musculares y recaídas. Intentando desviar el foco a su estado actual.



Su trabajo en la sombra tiene recompensa. También la paciencia, la espera y la confianza eterna de Luis de la Fuente. Los goles de Palma de Mallorca ante Irlanda del Norte alejan esos fantasmas de los que no quiere oír hablar Pedri. El disparo desde fuera del área con su pierna derecha que tantos problemas le ha generado.

En 2023 sufrió en esa pierna tres lesiones musculares reconocidas en partes médicos y una que no se especificó. Un total de 40 partidos de baja. En marzo de 2024, de nuevo la misma pierna. El recto anterior del muslo como punto débil, culpable de todos los males de un futbolista de apenas 21 años que ha madurado a base de golpes.



"Estoy bien, ya lo he dicho muchas veces. Me siento muy bien físicamente y tengo muchas ganas de afrontar el partido de Croacia y empezar la Eurocopa", insistió.



"Siento que puedo aportar mucho, he trabajado mucho para llegar donde estoy ahora. Esta temporada ha sido difícil pero estoy en uno de los mejores momentos de este año e intento ser lo mejor posible para el equipo y ayudar en todo lo que pueda", añadió.



La esperanza renace en torno a Pedri, con el gran recuerdo de la Eurocopa 2020, disputada en 2021, en la que se convirtió en el faro del juego de una selección que fue creciendo en el torneo hasta ser eliminada en su mejor partido, en la tanda de penaltis de semifinales ante Italia, posteriormente campeona.



Fue con Luis Enrique en el cargo de seleccionador antes de disputar los Juegos Olímpicos con Luis de la Fuente. Un exceso de partidos que provocó que meses después se iniciase una pesadilla que Pedri quiere dar por finalizada pasando página en sus declaraciones con mensajes claros.



En esos malos momentos para un futbolista, los peores alejados del día a día de sus compañeros en entrenamientos, viendo partidos desde la grada, hubo una figura importante para Pedri por su apoyo. Fue Luis de la Fuente, un enamorado de su fútbol desde que lo dirigió en las categorías inferiores y vio de cerca el potencial de un futbolista diferente.

"Desde que entró al cargo, cada vez que tenía un percance, me llamaba y se preocupaba por mí. Le estoy muy agradecido. En los momentos cuando todo son críticas y todo se pone en contra tuyo que el míster se ponga a tu lado te da mucha confianza y ganas de trabajar para volver a estar aquí", agradeció.



Es el momento de devolverlo en el campo. En su vigésimo partido como internacional marcó sus primeros goles, un doblete a Irlanda del Norte que sumado a otro marcado con el Barcelona permite llegar lanzado a la gran cita de la Eurocopa a Pedri, recuperado física y mentalmente, para dar el paso al frente que de él se espera en la selección española.