No cambiará nada en Barcelona a pesar del liderato

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, recordó tras la victoria conseguida ante Rayo Vallecano que ser otra vez líderes de La Liga "no cambia nada", ya que deberán luchar hasta el final para ganar el título.

Aplaude si tu equipo es líder de liga 👏 pic.twitter.com/gGWaeZcf56 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 17, 2025

"El Rayo juega muy bien, fue un partido difícil, hemos tenido ocasiones, las hemos fallado, pero estamos contentos. En días como el de hoy, estamos muy contentos por los tres puntos, porque no fue fácil", ha destacado el alemán.

Flick ha elogiado el buen partido de Pedro González 'Pedri' -"es un futbolista extraordinario", ha dicho- y se ha referido también a las quejas de Robert Lewandowski tras ser sustituido. "Es mi decisión y ellos tienen que aceptarlo", ha dicho sobre las reacciones de algunos de sus futbolistas tras ser cambiados.

Yo ya no sé ni que decir sobre Pedri, es muy muy bueno pic.twitter.com/Kq7XaPzZXB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 17, 2025

El preparador del Barcelona ha dejado al banquillo de inicio a Jules Kounde, titular habitual, por llegar tarde a la charla previa al encuentro.

"Es día de partido y antes del partido todo el mundo ya sabemos qué tienes que hacer. Son dos, tres reuniones. Y es muy importante que los jugadores estén en las reuniones. No es una cosa muy difícil de cumplir… y no es cosa mía. Es una cosa del equipo, del club. No quiero decir más. Tengo que hablar con él (Kounde). Ha llegado tarde, sí, ha explicado.