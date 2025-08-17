Matías Almeyda habla tras su primer descalabro con Sevilla

EFE

El argentino Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, explicó que vio dos partes en la derrota encajada en San Mamés frente al Athletic Club (3-2), en partido de la primera jornada de la Primera división del fútbol español: un primer tiempo que no le gustó en absoluto y una segunda parte que les "indica el camino" que deben seguir en el futuro.



"Enfrente tuvimos un gran equipo, pero regalamos un tiempo por falta de confianza. En el segundo encontramos lo que entrenamos y es el camino que tenemos que seguir. Dimos una imagen que es la que pretendemos, pero los partidos se definen por pequeños detalles y este se definió así", destacó el técnico argentino. Matías Almeyda dirigió su primer entrenamiento al frente de Sevilla

Almeyda añadió que después de ese mal primer tiempo de su equipo tuvieron la capacidad para "cambiar el chip" en el descanso y que sus jugadores "se dieran cuenta de que pueden".



"Con movilidad, juego, presión.... Este es el Sevilla que queremos. Queda el sabor amargo porque perdimos, pero el líneas generales nos quedamos con el segundo tiempo y con nada del primero", incidió.

Almeyda, por último, admitió sobre el partido realizado por Nico Williams, protagonista en los tres goles del Athletic, que aunque "a veces se puede planificar" como frenarle "ante esta clase de futbolistas no sabes por dónde pueden salir".



"Son definidores de partidos y por momentos lo controlamos, pero estos futbolistas basta que no los controles una vez para que te lastimen", concluyó.