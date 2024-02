Luka Modrid rescató a Real Madrid que dio un paso más al título

Real Madrid derrotó 1-0 a Sevilla con un gol de Luka Modric a los 81 minutos, el croata entró de cambio al 75 para darle claridad al equipo blanco y terminó marcando el gol del triunfo para el líder que dio un paso más rumbo al campeonato 36 de su historia, una jornada más es una jornada menos para levantar el título.

La ausencia de Jude Bellingham afectó el rendimiento del conjunto ‘Merengue’ que no encontró un futbolista lucido hasta que Modric pisó el terreno de juego. El ataque no tuvo su mejor partido, Vinícius Jr. Rodrygo y Brahim Díaz no desquilibraron y pasaron de noche hasta que el veterano mediocampista entró para mover los hilos.

Sevilla está lejos de la zona de descenso y estuvo a minutos de sumar en el Santiago Bernabéu, Youseff En Nesyri dejó ir la mejor oportunidad de poner por delante a los visitantes en la primera mitad que después defendieron con orden para mantener controlado al local que se sacudió las ideas con los cambios, uno de ellos el del Modric.

El croata no tardó en cambiar el partido, saltó al terreno de juego al 75 y al 81 anotó un golazo de media distancia para darle los tres puntos a Real Madrid que dio el golpe definitivo en el momento ideal, el conjunto hispalense se resignó y esperó el silbatazo para salir de la capital española herido.