Luis Suárez explica por qué cambió al Barcelona por el Atlético de Madrid

El futbolista uruguayo Luis Suárez recordó este lunes su salida del Barcelona, aseguró que un sentimiento le dijo que tenía que ir al Atlético de Madrid y apuntó que ese equipo le dio la revancha de mostrar en La Liga española que todavía estaba vigente.



Así lo detalló durante una entrevista que le brindó a la radio uruguaya Sport 890 en la que habló de su último partido en casa con el Gremio, sobre los problemas que sufre en la rodilla y sobre la selección uruguaya.

Suárez relató que, tras no haber marcado el 30 de noviembre en el triunfo de su equipo por 2-1 frente al Goias, habló con su esposa y le dijo que el destino le tenía guardado un gol para este domingo.



Finalmente, ese día marcó el tanto con el que Gremio venció por 1-0 al Vasco da Gama en el juego que marcó su despedida del estadio Arena do Gremio.



"Por algo a veces no se te dan algunas cosas. Será porque siempre hay algo mejor. Lo tengo como experiencia de cuando me fui de Barcelona", apuntó Suárez, quien añadió que por algo eligió al Colchonero de Diego Simeone.

"Mi sentimiento me dijo que tenía que tenía que ir al Atlético de Madrid y me dio la revancha de mostrar en La Liga que Suárez todavía estaba vigente", sentenció el goleador histórico de la selección uruguaya.

También habló sobre los problemas que sufre en su rodilla, contó que trabaja dos horas por día en la camilla y aseguró que padece un desgaste en el cartílago interno, así como también un problema que no le permite extenderla al 100 %.

Uruguay ganó en Paraguay con el sello del 'Killer' Luis Suárez

De acuerdo con esto, puntualizó que toma tres pastillas cada noche antes de jugar, una el día de los partidos y luego debe pincharse con un medicamento.



Finalmente, habló sobre la selección uruguaya, resaltó que se fue "muy dolido" del Mundial de Qatar 2022 y que "esa espina" lo hizo querer volver a defender a la Celeste.



Tras hacerlo días atrás en la victoria por 3-0 ante Bolivia por las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, sostuvo que disfrutó su vuelta "como un niño" y aseguró que una posible partida a la MLS estadounidense no sería un obstáculo para seguir siendo convocado.

"El sabe que soy un jugador que no voy a tener la intensidad que tienen todos los jóvenes de hoy en día, pero también sabe que puedo aportar otras cosas en la parte del grupo", concluyó.