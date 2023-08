Luis Rubiales no dimitirá de su cargo

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no valora abandonar su cargo en el momento más duro en los cinco años que lleva de mandato, y sin ofrecer una comparecencia pública para poner freno a la ola de críticas desatadas por el beso a Jennifer Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas del Mundial, se aleja del ruido al amparo de sus planes familiares, con su retiro de unos días a Motril.



El aluvión de críticas que se han desatado tras la llegada a España de la selección femenina campeona del mundo, con Luis Rubiales encabezando la expedición, no cambiarán el plan previsto por el máximo mandatario de la RFEF, según su entorno.

Su intención, como apuntan a EFE fuentes cercanas al presidente, es mantener su viaje de una semana a su ciudad natal, Motril (Granada), junto a sus hijas, para descansar unos días junto a su familia y seres queridos.



Pese a que todo lo que está aconteciendo está afectando anímicamente a Rubiales, la dimisión de su cargo no entra dentro de sus planes, como tampoco realizar una comparecencia ante los medios de comunicación. El mismo silencio sobre lo acontencido en la celebración del Mundial, lo guarda Jenni Hermoso, que intenta desconectar en unos días de vacaciones en Ibiza junto a varias compañeras como Misa Rodríguez, Salma Paralluelo y Alexia Putellas.



Tras la visita al Palacio de La Moncloa a Pedro Sánchez de las jugadoras de la selección nacional y Rubiales en la mañana del martes. El presidente del Gobierno en funciones aseguró que las disculpas son "insuficientes" y pidió al presidente de la RFEF "continuar" dando "pasos" para aclarar lo ocurrido en Sídney.



"Toda la polémica acontecida es por algunos comportamientos del señor Rubiales que manifiestan que en nuestro país queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad y respeto. Fue un gesto inaceptable. Las disculpas que ha dado no son suficientes ni adecuadas", aseguró.



Desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) se remite a la postura mostrada por el presidente del Gobierno y confirma a EFE que ha recibido la denuncia de Miguel Galán, presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (CENAFE). Seguirá el proceso de análisis como cualquier denuncia recibida, y se analizará jurídicamente.

Entretanto, Ireno Lozano, expresidenta del CSD, pidió la destitución de Rubiales en su cuenta oficial en las redes sociales. "Rubiales no va a dimitir, por tanto, solo cabe destituirle: Por atentar contra la igualdad en el deporte. Por dañar gravemente la imagen de España. Por presionar y revictimizar a Jenni Hermoso. Por mentir. Puede hacerlo el CSD".



A lo que Ana Muñoz, exdirectora general del CSD, apunto en la redes que "la Comisión Directiva del CSD puede remitir, sin necesidad de denuncia alguna, propuestas de inhabilitación de presidentes de federaciones cuando considere que han incumplido las normas deportivas", de lo que existen precedentes.



La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) exigió que se aplique lo establecido en la Ley del Deporte con el presidente de la RFEF, tras lo que califica de "lamentable episodio" en el beso en la boca a Jennifer Hermoso y el comportamiento con "otras compañeras de la Selección Española en la ceremonia de entrega de medallas del Mundial y la posterior celebración".



El sindicato de futbolistas denuncia en su escrito que "Los gestos físicos dirigidos hacia cualquier persona, en este caso una futbolista, nunca son apropiados ni aceptables en ningún contexto sin el pertinente consentimiento de la persona afectada".



Durante el martes también se produjeron muestras de apoyo a Rubiales. Tras una reunión de urgencia de las federaciones territoriales del fútbol español, han trasladado al presidente la petición de convocatoria de una Asamblea Extraordinaria y le han mostrado todo su apoyo en los momentos duros que atraviesa. La RFEF estudia la propuesta.



Mientras, una leyenda como el exfutbolista alemán Karlheinz Rummenigge, restó importancia al beso a una jugadora del presidente federativo. "Creo que no hay que exagerar. Cuando uno es campeón del mundo hay emociones y lo que hizo, me perdonan, es algo que está completamente en orden".