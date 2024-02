Lucas Ocampo sufre agresión irracional en pleno partido

El jugador del Sevilla, Luas Ocampo, ha levantado la voz luego de que un aficionado, aparentemente menor de edad, le hubiera picado el trasero con el dedo en el momento en el que estaba por realizar un saque de manos.

El futbolista argentino pidió a La Liga que tome con alta seriedad la ofensa antes de que un escenario similar se presentara en un partido de futbol femenino.

😕 "¿Qué está pasando con las mentes de la gente?"



😠 "Hay cosas que se nos escapan, hay muchas cosas que revisar, no vale todo".



Quique, entrenador del Sevilla, atónito #ChiringuitoCuentaAtrás. pic.twitter.com/hSHKiBelv3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2024

"Ojalá que la Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más porque si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas pero esperemos que la Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo", aseguró al terminar el partido.

👀 Surrealista. Esto le ha pasado a Ocampos en Vallecas... pic.twitter.com/XQf7miKCpv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2024

El mismo técnico del equipo del Sevilla criticó la acción del aficionado, quien podría quedar vetado de los estadios si se aplican los protocolos de buen comportamiento en los estadio de La Liga

La acción del aficionado, que fue festejada por varios seguidores del Rayo Vallecano que estaban a su alrededor, terminó por opacar la victoria del Sevilla que sumó tres puntos más que valiosos con dos goles de Youssef En-Nesyri