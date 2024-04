Los audios del VAR en el 'gol fantasma' del Barcelona

La Real Federación Española de Futbol ha tenido el deseo de zanjar toda polémica en la última edición de El Clásico, en especial, la generada luego del ‘gol fantasma’ del Barcelona que no subió al marcador.

La acción fue clara. Lamine Yamal remató al arco de manera poco ortodoxan y Lunin alcanzó a sacar la pelota antes de que pasara la línea de gol. Algunas tomas de televisión mostraron la pelota dentro en toda su sicrunferencia, lo que reglamentariamente debió haber sido contemplado como una anotación.

El árbitro central del cotejo, Soto Grado, no validó el gol. Las imágenes del VAR tampoco tuvieron la suficiente contundencia para revertir la decisión del colegiado, por esa razón, nunca se revisó a nivel de cancha.

En los audios publicados por la RFEF, se escucha desde el VAR la indicación al campo en la que aseguran que van a revisar la jugada luego de que Soto Grado señalara tiro de esquina.

“Vamos a checar, tal vez sea gol, no hay tecnología de gol. No tenemos nada de prisa, vamos a esperar”, se escucha a Soto Grado decirle a los jugadores del Barcelona.

“Nos está tapando el cuerpo de Lunin, estamos tirando un 360. Esta no me vale, esta tampoco, tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Confirmamos que no hay más cámaras. César, vamos a reanudar con tiro de esquina, no tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado, por tanto reanuda con saque de esquina”, se escucha desde el cuarto del VAR.

Al no existir la tecnología de Ojo de Halcón, fue imposible determinar si la pelota, luego del remate de Yamal, había pasado en toda su circunferencia la línea de gol en lo que hubiera significado un 2-1 a favor del Barcelona.

Al final, el Real Madrid se quedó con los tres puntos y prácticamente finiquitó el título de Liga a su favor tras quedar a 11 puntos de distancia del FC Barcelona.