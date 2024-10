Lo que David Beckham le aprendió al presidente del Real Madrid

David Beckham, exjugador del Real Madrid y el Manchester United, aseguró que se inspiró en Florentino Pérez a la hora de empezar a dirigir el Inter de Miami, club del que es dueño desde 2018.

Beckham, en el podcast de su excompañero Rio Ferdinand, contó que cuando pensó en tomar las riendas del club estadounidense fue a hablar con Alex Ferguson, su entrenador en el Manchester United y estuvo un par de horas con él para entender a qué clase de futbolistas tenía que fichar y cómo tenía que llevar la cantera.

"También aprendí de gente como Florentino Pérez. Él tiene esta visión loca de traer a los mejore jugadores del mundo y construir un estadio increíble", añadió el inglés, que consiguió que la franquicia de Miami pasara de costarle 25 millones a estar valorada en más de 1.000 millones.

Rio Ferdinand le preguntó a David Beckham cuáles fueron los 5 mejores futbolistas con los que jugó, sin contar arqueros. Esto respondió 👇



🇧🇷Roberto Carlos

🇮🇹Paolo Maldini

🇫🇷Zinedine Zidane

🇧🇷Ronaldo Nazário

🇮🇪Roy Keane pic.twitter.com/YcsYXL2oVA — VarskySports (@VarskySports) October 17, 2024

"No te diría que es algo que soñaba como niño, pero es algo que sí pensaba cuando era jugador. Siempre había querido tener un equipo de fútbol. Nunca he tenido aspiraciones de ser un entrenador, no creo que fuera bueno en eso, pero quería tener un club".

"Fue un muy buen acuerdo", añadió Beckham, que firmó la adquisición del equipo por 25 millones cuando selló su contrato con los LA Galaxy, siendo aún jugador.

"Fue muy bueno, no creo que lo hagan de nuevo, pero tuve mucha suerte".