¡Listas las semifinales de Copa del Rey! El Mallorca de Javier Aguirre ya tiene rival

De pronto, el Mallorca de Javier Aguirre apunta a los títulos en esta temporada en el futbol de España.

Luego del sorteo celebrado en las instalaciones de la Real Federación Española de Futbol en Las Rozas, el equipo balear quedó emparejado en semifinales con la Real Sociedad. Es decir, uno de estos dos equipos disputará el trofeo de ‘Su Majestad’ el 6 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Así quedó sorteada la siguiente ronda de la Copa del Rey 2023/24:

Semifinal 1:

Mallorca vs Real Sociedad

· Martes 6 de febrero (Son Moix), ida

· Martes 27 de febrero (Reale Arena), vuelta

Semifinal 2:

Atlético de Madrid vs Athletic de Bilbao

· Miércoles 7 de febrero (Metropolitano), ida

· Jueves 29 de febrero (San Mamés), vuelta

⏰ 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Estos son los HORARIOS y las TELEVISIONES que emitirán los partidos de ida y vuelta de las semifinales de la #CopaDelRey.



📺 @La1_tve y @MovistarPlus.



ℹ️ Toda la información en https://t.co/Z3tSxWIqxj.#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/c7fnMkeVno — RFEF (@rfef) January 26, 2024

El equipo del ‘Vasco’, que venció al Girona, líder de La Liga, en cuartos de final, es el único semifinalista de Copa que no está dentro de los seis primeros lugares de La Liga; de hecho, está bastante lejos (15° lugar) y su prioridad es alejarse de zona de descenso, además de seguir adelante con su fantasía dentro del torneo copero, donde tiene poco que perder, pues ya llegó mucho más lejos de lo esperado.

“Yo mismo me he encargado de rebajarles la euforia. No estamos cómodos en la Liga (a cinco puntos de la zona de descenso después de solo tres triunfos en 21 jornadas) y no nos sobra nada. No hay respiro y hay que empezar a sumar en casa”, dijo el entrenador mexicano, enfocado en sumar puntos en la Liga frente al Betis antes de dejarse llevar por la ilusión que representa llegar a semifinales de la Copa.

El ‘Vasco’ vive su segunda temporada en Mallorca, ¿podrá hacer historia en Copa y salvar la categoría en Liga?