¿Lamine Yamal y su fiesta? La respuesta de Joan Laporta es sensacional

EFE

Joan Laporta, presidente del Barcelona, dijo sobre la fiesta del 18º cumpleaños de Lamine Yamal que le sabe "mal" no haber ido y que celebra que hicieran "una buena fiesta", acerca de la polémica sobre el festejo del jugador, quien cumplió la mayoría de edad el pasado 13 de julio.



"Fue una fiesta privada y todo lo que haga Lamine ahora, y él lo sabe, siempre estará en el foco y en el ojo del huracán. Para mí hizo una fiesta de celebración de 18 años y lo que me sabe mal es no haber ido. Fue una fiesta extraordinaria, se lo pasaron muy bien, iban muy elegantes", confesó en una entrevista con el periódico Mundo Deportivo. El primer día de Lamine Yamal como el '10' del Barcelona

Laporta añadió que "tiene 18 años" y que celebró junto a sus amigos, "gente de la farándula y del mundo actual, youtubers, influencers, tiktokers, cantantes".



"En este sentido, celebro que hiciera una buena fiesta. Estaba en el ámbito privado, luego vino a entrenar y entrena como el que más. Y en este sentido nada que reprocharle. Al revés, felicitarle y me alegro que se divirtieran en una fiesta de cumpleaños", finalizó.



El mandatario del club también habló sobre la reciente incorporación al club del inglés Marcus Rashford: "Había varias opciones y yo estoy muy contento porque hemos acabado con la que a mí más me gustaba".

Joan Laporta y el cariño interminable para Xavi Hernández

"Es cierto que también me gustaba (el colombiano) Luis Díaz, un jugador muy completo, pero por sus circunstancias, con un Liverpool muy enrocado era complicado, aunque agradezco al jugador que ha querido venir en todo momento. También pasó lo de Nico Williams", agregó en referencia al frustrado fichaje del internacional español del Athletic de Bilbao.