Lamine Yamal lucirá el #19, con el que debutó Lionel Messi

El delantero del Barcelona Lamine Yamal usará el dorsal 19 la próxima temporada, el mismo que lució Lionel Messi cuando dio el salto al primer equipo (1995/96) y de este modo llevará el mismo número que durante la última Eurocopa, en la que fue elegido MVP joven de la competición y desempeñó un papel principal en el título conquistado por la Selección Española.

El atacante catalán, que acaba de cumplir 17 años, tendrá ficha del primer equipo la próxima temporada, por lo que abandonará el dorsal 27 que llevó el curso pasado, y con el que marcó siete goles en los 50 partidos que disputó bajo las órdenes de Xavi Hernández.

Goal of the semi-finals ✅



Lamine Yamal's incredible strike wins it! 😮‍💨👏#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/BMzFOgLEkG