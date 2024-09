La razón de la debacle del Barcelona que lo ganó todo

Ivan Rakitic se ha abierto de capa entera para hablar de la deblace del Barcelona de su época, donde compartió vestidor con Lionel Messi, el socio con el que coleccionó varios títulos como blaugrana.

El croata no se guardó una crítica directa y abierta sobre el ambiente que se vivía en aquellos años y que llevó al equipo a perderse en el camino rumbo a la gloria.

“Nos faltó ganar más. No ganamos más por aburrimiento y por pensar en otras cosas ajenas al futbol. La cagamos contra Roma y Liverpool. Nos sentíamos superiores y no dimos el máximo. S hubiéramos aguantado el hambre, hubiésemos ganado dos o tres Champions más”, reveló el futbolista aún activo.

Sobre la diferencia entre el Real Madrid y aquel Barcelona fuerte y glorificado, Ivan aseguró que todo se resume en el hambre, cosa que el equipo blanco siempre ha tenido como base de su esencia.

“Es una pena que el mejor equipo que yo he visto, el Barça de 2015, no haya ganado más Champions. Hemos ganado mucho, pero podríamos haber conseguido más. No siempre gana el mejor, hay que ir por todas y nosotros no lo hicimos. El Madrid (Real) sí”, agregó.

Ivan Rakitic sacó a Sevilla de la zona de descenso de último minuto ante Cádiz

Finalmente, Ivan Rakitic auguró un futuro prometedor para el Barcelona de Hansi Flick y sobre todo de los futbolistas jóvenes que figuran en sus filas. Futbolistas dotados de mucho talento que hacen pensar que pueden regresar al equipo blaugrana a lo más alto del futbol mundial.