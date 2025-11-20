La magia del Santiago Bernabéu, desde la comodidad de tu sillón

Héctor Cantú

El Real Madrid, sabedor de los millones de aficionados que tiene alrededor del mundo, ha hecho la primera gran apuesta para hacer vibrar a todos y cada uno de ellos, como si estuvieran en el estadio.

Florentino Pérez ha revelado su última gran apuesta: usar la tecnología y a las empresas líderes del ramo, para poder hacer que, a través de unos lentes de realidad virtual, cualquier aficionado, desde cualquier lugar del mundo, pueda vivir un partido como si estuviera en el Estadio Santiago Bernabéu.

🏟️ El BERNABÉU entra en una NUEVA DIMENSIÓN.



La gente podrá ver el partido 'dentro' del estadio... DESDE EL SOFÁ de su CASA.

“Queremos hacer un estadio infinito, y yo le he estado vueltas para lograrlo de la mano de Apple, por ejemplo. Unos lo verán desde casa, con unas gafas, que se ven mejor que en el estadio”, detalló Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

El proyecto no es un sueño, es una realidad y ya se han hecho las primeras pruebas tecnológicas, mismas que necesitaron la colocación y utilización de 100 cámaras de altísima definición.

Aunque ahora el proyecto está en fase de desarrollo, la realidad es que la incursión de esta tecnología podría darse para el inicio de la siguiente temporada, acercando a todos los merengues del mundo al recinto donde juega su equipo cada 15 días.