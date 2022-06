La Liga espera por Tenerife o Girona

Tenerife y Girona pelearán por el último lugar disponible en La Liga para la próxima temporada, la final por el ascenso se disputará el 11 y 19 de junio entre dos equipos que dieron la sorpresa dejando en el camino a Eibar y Las Palmas que aparecían como favoritos.

El recuento de la temporada en La Liga también lo domina Real Madrid

Tenerife fue el mejor visitante del torneo, superó el primer obstáculo tras vencer a Las Palmas en la edición más importante del derbi canario, ahora sueña con el quinto ascenso de su historia y anhela volver a La Liga tras pasearse por la tercera y segunda división en las últimas 12 campañas.

Girona busca regresar a la primera división después de dos desilusiones de manera consecutiva, el cuadro catalán perdió las últimas dos finales ante Elche y Rayo Vallecano y quiere terminar con la maldición frente a Tenerife, en las ocasiones anteriores cerró el ‘Playoff’ jugando como local y ahora lo hará en patio ajeno.

Terminaron la temporada con un punto de diferencia, pero en la final no importa el pasado, solo ganar en el global para regresar a La Liga, Girona no solo busca volver a primera división sino no repetir con otra final por el ascenso perdida y Tenerife está cerca de cumplir un sueño que no estaba planificado.