La goleada del Barcelona, producto de un partido perfecto

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, destacó este domingo, tras derrotar al Valencia (7-1) en LaLiga EA Sports, que su equipo necesitaba "piernas frescas", y celebró el buen partido de los futbolistas menos habituales.



"Hemos visto a los jugadores muy concentrados. Para mí fue un partido perfecto, porque hemos visto muchas cosas de jugadores que juegan menos", afirmó el técnico alemán en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Entre los futbolistas menos habituales que han jugado de inicio destacó Fermín López, autor de dos goles y dos asistencias, de quien Flick dijo que ha mostrado "un gran nivel", con mucho "dinamismo", tanto en la presión como en la definición de cara a gol.



Al técnico alemán le ha gustado el "hambre" de sus jugadores de seguir buscando el gol hasta el final del encuentro, si bien recordó que para él "lo más importante son los puntos y no los goles".



Asimismo, elogió el buen ambiente en el vestuario y puso como ejemplo el espíritu de equipo de Pablo Páez Gavira 'Gavi', quien este domingo no jugó porque, cuando Flick le iba a dar la alternativa, le comentó al técnico que lo hiciera un jugador menos habitual como Pablo Torre. "Me pareció un gesto 'top'", resaltó.

Imparable la aplanadora culé; ¡un 'póquer' de goles en 25 minutos!

Ante el Valencia, el entrenador de Heidelberg apostó por mantener a Wojciech Szczesny bajo palos en lugar de Iñaki Peña. Preguntado por esta decisión, Flick reconocido que "no es la mejor situación" para el guardameta alicantino, pero explicó que se trata de fútbol profesional y "todo depende del rendimiento".



Los dos son muy buenos porteros y hemos decidido eso. Algunas veces es una cuestión de 'feeling'. Mi trabajo es decidir esto. Los dos son unos porteros fantásticos. Hemos decidido que empiece hoy seguramente en los próximos partidos", concluyó.